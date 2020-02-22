В Петербурге сожгли еще 128 килограммов санкционки
Очередную партию санкционных продуктов уничтожили в Санкт-Петербурге. Финский сыр, сосиски, рыбу и прочие деликатесы, изъятые в трех торговых точках города, были безжалостно отправлены в огонь.
- 20 февраля должностные лица Управления Россельхознадзора провели совместный с представителями таможенных органов рейд по выявлению фактов неисполнения указа о запрете ввоза санкционной продукции, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора
Чиновники прошлись по магазинчикам , которые торгуют финским товарами и продуктами. Несмотря на то, что подобные рейды проходят регулярно, предприниматели продолжают везти санкционку и открыто ее продавать.
В результате похода по магазинам было изъято 128 килограммов рыбы, молочной и мясной продукции, произведенных Эстонии, Финляндии и других странах Евросоюза.
Все они были изъяты и отправлены в печь.
Напомним, что определенные продукты, в том числе сыр, рыбу или колбасу ввозить в Россию можно. Но только простым туристам и не больше пяти килограммов на человека. Весь товар должен быть в заводской упаковке.
ИСТОЧНИК KP.RU