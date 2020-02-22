2020-02-22T13:25:48+03:00
Спорт

«Зенит» вторым составом сыграл вничью с белорусской «Ислочью»

Товарищеский матч закончился со счетом 1:1
Петр КИБЕР
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"Зенит" сыграл вничью с "Ислочью". Фото: ФК "Зенит""Зенит" сыграл вничью с "Ислочью". Фото: ФК "Зенит"
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22 февраля петербургский «Зенит» должен завершить сборы в турецком Белеке и вернуться домой. Но последний тренировочный день не формальный, а насыщен событиями. В планах стоят два матча против белорусских клубов. И первый, с «Ислочью», уже завершен.

- Сине-бело-голубые появились на поле в следующем составе: Кержаков — Мусаев, Осорио, Прохин, Смольников (капитан команды) — Ерохин, Кравцов, Шамкин, Сутормин — Дриусси, Ригони, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Состав, как видно, был далек от основного. Возможно поэтому матч проходил не особенно интенсивно. Оба соперника попеременно владели мячом иногда доходя до ворот друг друга. Особых моментов для гола ни «Зенит» не «Ислочь» не имели, однако на 29-й минуте после дальнего удара Александра Папуша мяч отрикошетил от ноги Йордана Осорио и залетел в ворота, которые защищал Михаил Кержаков.

Во втором тайме «Зенит» пошел вперед активнее, однако забить удалось лишь раз. Защитники «Ислочь» сбили перед штрафной Игоря Смольникова. К мячу подошли Ригони с Дриусси и последний, обведя стенку красивым ударом отправил мяч в левую от вратаря «девятку».

Со счетом 1:1 матч и закончился.

Вторая игра - с минским «Динамо» намечена на 16:00. Там состав «Зенита» будет уже другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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