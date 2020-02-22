Петербуржцы традиционно застряли в пробках на границе с Финляндией

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:33:01+03:00

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То, о чем ранее предупреждали пограничники, случилось. Петербуржцы и жители Ленобласти массово рванули в Финляндию на машинах и по старой, «доброй» традиции встали в очередях на границе.

- Пассажиропоток в праздники превышает возможности пунктов пропуска более чем в два и даже три раза, – сообщала пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Туристов предупреждали, что пиковые нагрузки будут вечером 21 февраля и утром 22-го. А также во второй половине дня 23 и 24 числа, когда все поедут назад. Ажиотаж предполагался в Ивангороде на границе с Эстонией и на всех трех пунктах пропуска с Финляндией. Так и вышло.

- В «Брусничном» около 25-30 машин. Стоим перед КПП вообще без движения уже полчаса, - сообщают водители в чате сервиса «На границе. Ру».

Еще плотнее в Светогорске. Здесь на выезд собрались больше 50 авто. Ждать в очереди надо минимум час. Но самый большой поток машин традиционно на Торфяновке. Ближайший к Лаппеенранте пункт пропуска собрал утром 22 февраля около 300 автомобилей. Попасть в Финляндию можно было через 2,5 часа ожидания.

По состоянию на 14:00 ситуация на всех участках нормализовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU