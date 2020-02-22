«Мерседес» петербурженки подожгли из передвижной кофейни

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:58:33+03:00

На такой передвижной кофейне на проспект Шаумяна приехали поджигатели. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Петербургские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в умышленном поджоге дорогой иномарки, принадлежащей 42-летней женщине. Ее «Мерседес», припаркованный у дома 26 по проспекту Шаумяна, вспыхнул утром 19 февраля. А заодно подпалил и соседний кроссовер «БМВ», принадлежащий 29-летней соседке. Было установлено, что это поджог.

- Было установлено, что примерно в 4:47 к сгоревшей впоследствии машине подходит мужчина, что-то бросает и быстро уходит, - сообщала пресс-служба петербургского Главка.

А вскоре полицейским удалось найти и самих поджигателей. Ими оказались двое официально нигде не работающих уроженца бывших республик СССР. Один Таджикистана, постоянно зарегистрированный в Башкирии, а второй - Грузии, живущий в Петербурге.

Камеры видеонаблюдения показали, что мужчины приехали на «дело» на передвижной кофейне.

- Один из них на автомобиле «Ситроен», оборудованном техникой для продажи заварного кофе, привез подельника к месту парковки машины потерпевшей, передал ему канистру с бензином. Тот, следуя указанию, совершил поджог, - сообщает источник в правоохранительных органах.

После чего оба скрылись.

«Мерседес» женщины в итоге выгорел полностью. Полицией было заведено дело по статье за умышленное уничтожение имущества. Поджигателям грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU