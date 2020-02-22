2020-02-22T15:22:54+03:00
Происшествия

В Петербурге 4-месячный малыш отравился, съев средство от тараканов

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
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В Петербурге ребенок отравился таблетками от тараканов.В Петербурге ребенок отравился таблетками от тараканов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Второй за сутки случай с госпитализацией маленьких детей изучает полиция Петербурга и Ленобласти. На этот раз сигнал от врачей пришел первой Детской больницы города на Неве. Сюда вечером пятницы привезли 4-месячного малыша, который отравился средством от тараканов.

- 21.02.2020 в 23:00 в 82 отделение полиции поступила телефонограмма о том, что из дома 92/3 по Ленинскому проспекту в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2019 года рождения. По предварительным данным, около 19:00 того же дня он съел таблетку средства, предназначенного для травления тараканов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, а с его родителями беседуют надзорные органы. По предварительным дынным, семья ребенка полная, благополучная, на учете не состоит.

Напомним, что утром в пятницу, 21 февраля, из города Кировска в шлиссельбургскую детскую больницу в тяжелом состоянии привезли 2,5-летнего мальчика, который по недосмотру матери выпал из окна пятого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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