МЧС предупреждает о штормовом ветре с дождем в Петербурге и Ленобласти 23 февраля

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:28:17+03:00

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Очередной шторм идет на северо-западную часть России. Ровно в День защитника отечества сильнейший ветер обрушится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. О возможном ударе стихии местных жителей предупреждают в МЧС.

- 23 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного до 28 м/с. Будьте внимательны и осторожны! - говорится в сообщении пресс-службы петербургского управления ведомства.

Вторят коллегам и спасатели Ленобласти. Со ссылкой на годрометцентр они сообщают о сильных дождях и ветре. Ночью и утром ожидаются порывы скоростью 17-22 м/с, в прибрежных районах 25-28 м/с, а днем воскресенья поспокойнее, но все равно дует - 15-18 метров в секунду.

В таких условиях настоятельно рекомендуется не выходить лишний раз из дома, ведь прошлый шторм в минувший понедельник сломал в городе и области около 150 деревьев и натворил других бед. По счастью никто не пострадал, но лишний раз испытывать судьбу не стоит.

Дома нужно закрыть окна и двери, машину поставить в гараж или на открытое место. А если уж надо на улицу, то постарайтесь избегать деревьев, дорожных знаков, рекламных щитов и всего, что может упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU