2020-02-18T12:57:39+03:00
Общество

Полторы сотни поваленных деревьев, затопленные дороги и магазины: в Петербурге и Ленобласти считают последствия шторма

Из-за угрозы наводнения пришлось закрывать дамбу, но обошлось
Петр КИБЕР
Поделиться:
Последствия шторма оказались неприятными, но не катастрофичными. Фото: vk.com/spb_todayПоследствия шторма оказались неприятными, но не катастрофичными. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

В Петербурге второй день непогода. После шторма, налетевшего на Северо-Запад в понедельник, власти города подсчитывают убытки. Тем же занимаются и в соседней Ленобласти, где ветер порывали до 28 метров в секунду также разошелся не на шутку.

- Количество деревьев, поваленных ураганом в Петербурге увеличилось до 30. Больше всего, девять, упало в Петроградском районе, - сообщала вечером понедельника пресс-служба петербургского комитета по благоустройству.

Уже к 12:00 17 февраля были закрыты для входа парки и сады города. И как оказалось, не зря. уборкой поваленных деревьев весь день занимались коммунальные службы.

Но еще сильнее стихия разошлась в Ленинградской области. Там только на дороги упало больше 120 деревьев.

- Больше всего деревьев рухнуло в Кингисеппском, Сланцевском и Всеволожском районах. На место оперативно выезжали дежурные бригады, пилили и убирали бревна на обочину, - сообщает пресс-служба «Ленавтодора».

Диспетчерская служба предприятия продолжает принимать сообщения и следить за ситуацией в реальном времени. Сейчас на региональных трассах работают около 300 единиц спецтехники. Аварийщики устраняют последствия шторма и убирают воду с проезжей части.

На съемках фильма в Кронштадте сдуло декорации. Фото: Олег ЗОЛОТО

На съемках фильма в Кронштадте сдуло декорации.Фото: Олег ЗОЛОТО

По счастью, при падении деревьев никто не пострадал. Обошлось даже в Осиновой Роще, где на павильон кафе-шаверма рухнула огромная ель. Немного не повезло и режиссеру Тимуру Бекмамбетову, у которого на съемочной площадке в Кронштадте упали декорации.

Жители Петербурга Мурино, Кудрово также жаловались на сорванные куски кровли домов, сломанные телеантенны, снесенные ветром машины и затопленные дворы. Так, на Воронцовском бульваре у границы Девяткино и Бугров люди ходили с пакетами на ногах. Перейти затопленную дорогу иначе было нельзя. Машины просто бороздили «океан».

В Мурино затопило дворы многоэтажек. Фото: vk.com/spb_today

В Мурино затопило дворы многоэтажек. Фото: vk.com/spb_today

Несмотря на работу аварийных бригад «Водоканала» пара подтоплений произошла в Приморском районе Северной столицы. Вода затопила цокольный этаж ТК «Континент» на Байконурской улице, который пришлось закрыть из-за ЧП, а также залила цветочный магазин на проспекте Испытателей.

- Вокруг дома работают 10 насосов, а вода все прибывает! Глубина сантиметров сорок, - жаловались работники торговой точки в соцсетях.

Из-за нагонной волны и угрозы наводнения была даже закрыта дамба. Синоптики пугали подъемом воды в Неве до 160-180 сантиметров, но все обошлось. После пика в три часа ночи, уровень начал спадать и к шести утра створки пропускных сооружений открылись.

Несмотря на пугающие прогнозы и оранжевый уровень опасности, в Петербурге и Ленобласти обошлось без серьезных проблем. Пострадавших, по счастью, не было а последствия шторма оказались не такими страшными, как ожидалось.

Из-за проливного дождя в Петербурге и окрестностях подтопило улицы, люди надевают пакеты на ноги.Видео: ВК/9kino. live

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Международный банковский институт в Петербурге будет носить имя Анатолия Собчака
Инженер депо украл 20 колесных пар от вагонов
СОБР взял штурмом подпольное казино на Фонтанке
Шторм повалил на дороги Ленобласти 120 деревьев
Грабитель отнял у петербурженки пакет с зубными протезами
Вход в метро «Сенная площадь» С 20 февраля ограничат на два месяца
В честь 23 февраля для мужчин вход в музей Царского Села сделают бесплатным
Побелевшая от сбросов химии река Луга вызвала опасения эко-активистов
В Ленобласти экскаваторщик нашел человеческую голову в 200 литровой бочке, которую его попросил закопать бизнесмен
Хулигана, расстрелявшего припаркованные машины в Мурино, объявили в розыск
В Петербурге ищут лысого извращенца, пристававшего к девочке в лифте
За кражу шести велосипедов и скутеров рецидивист получил почти 12 лет тюрьмы
Полиция нашла водителя Audi без госзнаков, который насмерть сбил пешехода и скрылся
Суд не принял иск к «боткинской беглянке», которой хотели дать штраф за уход из карантина
Первые городские приюты для бездомных животных могут появиться в Санкт-Петербурге
В Мурино два полицейских-взяточника набрали от бизнесмена почти 4 миллиона рублей
В Гатчине насмерть сбили местную любимицу-лису
Рыбаки пожаловались чиновникам на спекулянтов, торгующих корюшкой по заоблачным ценам
Петербургскую дамбу снова открыли после ночного подъема воды
Пропавшую восьмилетнюю девочку нашли в ТЦ
Вторник уже с утра побил температурный рекорд в Петербурге
В Мурино обстреляли окна жилых домов и восемь припаркованных машин
Депутаты Петербурга обвинили речной яхт-клуб профсоюзов в срывах тренировок СДЮШОР
Петербуржцам, уезжающим на дачу, хотят разрешить не платить за вывоз мусора в городе
В Петербурге грозят выселить больше 500 арендаторов-должников
Поцелуй влюбленной пары перерос в драку за сердце девушки в Петрозаводске
В 11 районах Петербурга снесли незаконные автостоянки
Из-за сильного бокового ветра самолет рейса «Петербург-Мурманск» вернулся в Пулково
Горы ледяных «стеклышек» сковали берег Финского залива