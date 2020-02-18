Полторы сотни поваленных деревьев, затопленные дороги и магазины: в Петербурге и Ленобласти считают последствия шторма

В Петербурге второй день непогода. После шторма, налетевшего на Северо-Запад в понедельник, власти города подсчитывают убытки. Тем же занимаются и в соседней Ленобласти, где ветер порывали до 28 метров в секунду также разошелся не на шутку.

- Количество деревьев, поваленных ураганом в Петербурге увеличилось до 30. Больше всего, девять, упало в Петроградском районе, - сообщала вечером понедельника пресс-служба петербургского комитета по благоустройству.

Уже к 12:00 17 февраля были закрыты для входа парки и сады города. И как оказалось, не зря. уборкой поваленных деревьев весь день занимались коммунальные службы.

Но еще сильнее стихия разошлась в Ленинградской области. Там только на дороги упало больше 120 деревьев.

- Больше всего деревьев рухнуло в Кингисеппском, Сланцевском и Всеволожском районах. На место оперативно выезжали дежурные бригады, пилили и убирали бревна на обочину, - сообщает пресс-служба «Ленавтодора».

Диспетчерская служба предприятия продолжает принимать сообщения и следить за ситуацией в реальном времени. Сейчас на региональных трассах работают около 300 единиц спецтехники. Аварийщики устраняют последствия шторма и убирают воду с проезжей части.

На съемках фильма в Кронштадте сдуло декорации.Фото: Олег ЗОЛОТО

По счастью, при падении деревьев никто не пострадал. Обошлось даже в Осиновой Роще, где на павильон кафе-шаверма рухнула огромная ель. Немного не повезло и режиссеру Тимуру Бекмамбетову, у которого на съемочной площадке в Кронштадте упали декорации.

Жители Петербурга Мурино, Кудрово также жаловались на сорванные куски кровли домов, сломанные телеантенны, снесенные ветром машины и затопленные дворы. Так, на Воронцовском бульваре у границы Девяткино и Бугров люди ходили с пакетами на ногах. Перейти затопленную дорогу иначе было нельзя. Машины просто бороздили «океан».

В Мурино затопило дворы многоэтажек. Фото: vk.com/spb_today

Несмотря на работу аварийных бригад «Водоканала» пара подтоплений произошла в Приморском районе Северной столицы. Вода затопила цокольный этаж ТК «Континент» на Байконурской улице, который пришлось закрыть из-за ЧП, а также залила цветочный магазин на проспекте Испытателей.

- Вокруг дома работают 10 насосов, а вода все прибывает! Глубина сантиметров сорок, - жаловались работники торговой точки в соцсетях.

Из-за нагонной волны и угрозы наводнения была даже закрыта дамба. Синоптики пугали подъемом воды в Неве до 160-180 сантиметров, но все обошлось. После пика в три часа ночи, уровень начал спадать и к шести утра створки пропускных сооружений открылись.

Несмотря на пугающие прогнозы и оранжевый уровень опасности, в Петербурге и Ленобласти обошлось без серьезных проблем. Пострадавших, по счастью, не было а последствия шторма оказались не такими страшными, как ожидалось.