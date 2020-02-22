2020-02-22T18:30:35+03:00
Общество

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

Синоптики пугают резким подъемом воды в Неве и трехметровыми волнами на заливе
Петр КИБЕР
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Из-за угрозы наводнения дамба закрыта. Фото: twitter.com/KzsFkpИз-за угрозы наводнения дамба закрыта. Фото: twitter.com/KzsFkp
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Дамба опять закрыта. Из-за нагонной волны, вызванной сильным ветром, и угрозы наводнения, створки Комплекса защитных сооружений решено было сомкнуть. В 16:00 была дана команда на начало движения затворов судопропускных сооружений.

- По предварительному плану, изоляция акватории Невской губы от Финского залива продлится с 17:00 22 до 9:00 23 февраля. Указанный период может быть изменен в зависимости от гидрометеорологической обстановки, - сообщает пресс-служба КЗС.

Одновременно с этим, решением капитана Большого морского порта Петербурга остановлено судоходство по Кронштадтскому фарватеру.

Чуть раньше Гидрометцентр России объявил «красный» - самый высший уровень погодной угрозы. По данным синоптиков, со второй половины дня 22 и до утра 23 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 18-20 метров в секунду с порывами в прибрежных районах до 25-28 м/с. Высота волны в восточной части Финского залива будет достигать 2,5-3,5 метров. Существует угроза подъема уровня воды в Неве выше критических значений (выше +161 см).

ИСТОЧНИК KP.RU

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