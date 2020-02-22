«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» и улетел в Петербург

22 Февр. 2020 2020-02-22T21:42:04+03:00

После турецкого сбора сине-бело-голубые будут готовиться к игре чемпионата России с «Локомотивом»

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И второй товарищеский матч, запланированный на последний день турецких сборов, «Зенит» свел вничью. Если с утра петербуржцы сыграли 1:1 с «Ислочью» из Минской области, то позднее им противостояло «Динамо» уже из столицы Белоруссии. Однако исход был тот же. 1:1.

- На 33-й минуте белорусам удался розыгрыш стандартного положения. После навеса со штрафного никто не успел накрыть Владислава Климовича, который переправил мяч головой точно в девятку — 0:1, - сообщает пресс-служба «Зенита».

И если с «Ислочью» петербуржцы играли почти дублирующим составом за исключением Дриусси и Кержакова на воротах, то тут на поле вышли все основные игроки сине-бело-голубых.

Однако сломить сопротивление динамовцев удалось лишь однажды. Перед самым перерывом Дзюба сильно пробил по воротам соперника, а Жирков первым оказался на добивании.

Со счетом 1:1 матч и завершился. После него зенитовцы быстро собрали вещи и улетели в Петербург. Здесь 29 февраля им предстоит принять московский «Локомотив». это будет первая игра чемпионата России после зимнего перерыва.

ИСТОЧНИК KP.RU