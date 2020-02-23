Воскресенье в Петербурге выдастся дождливым и ветреным

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:46:15+03:00

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В воскресный день, 23 февраля, в Петербурге погода ожидается не из праздничных. Сильный ветер бушевал в городе всю минувшую ночь, валя неустойчивые деревья и плохо закрепленные конструкции. К утру стихия немного поутихла, но вот яркого солнца жителям города ждать не стоит.

- Днем в воскресенье Петербург местами накроют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный , ночью и утром сильный, днем умеренный с порывами до сильного, - сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

При этом, погода вполне себе весенняя. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 2 до 4 градусов выше нуля.

В еще один выходной день - понедельник, 24 февраля, синоптики прогнозируют смену направления ветра на северо-западный, также с сильными порывами. При этом в Петербурге немного понизится температура до нуля – плюс 2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU