BMW разбился всмятку о стоящий автобус в Петергофе
Серьезная авария с пострадавшими произошла поздно вечером в субботу, 22 февраля. Во время сильного дождя и шквального ветра, водитель на черной иномарке BMW на большой скорости влетел в стоящий автобус. ДТП случилось в Петродворцовом районе Петербурга. В итоге двое пострадали, а автомобиль и вовсе разбился всмятку.
- Авария произошла около 23:50 часов в субботу, 22 февраля, на пересечении улицы Правленская и Санкт-Петербургского проспекта. За рулем черной иномарки сидел 31-летний водитель, вместе с ним в салоне находились двое мужчин 31-го года и 38-ми лет, - сообщили в главном управлении ГИБДД по Петербургу.
BMW влетел прямо в «зад» стоящему автобусу. От чего автомобиль развернуло и вынесло на середину дороги. В результате у иномарки полностью смялась передняя часть. Удивительным образом водитель машины не пострадал, чего нельзя сказать о его пассажирах. Карета «скорой помощи» экстренно госпитализировала двоих мужчин в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.
С причинами жесткой аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции.
Напомним, что тем же вечером два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Россия» в Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU