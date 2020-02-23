2020-02-23T12:06:21+03:00
Происшествия

BMW разбился всмятку о стоящий автобус в Петергофе

Двое пассажиров легковушки серьезно пострадали
Лилия КОЗЛОВА
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BMW разбилось всмятку о стоящий автобус в Петербурге, двое пострадалиBMW разбилось всмятку о стоящий автобус в Петербурге, двое пострадалиФото: СОЦСЕТИ
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Серьезная авария с пострадавшими произошла поздно вечером в субботу, 22 февраля. Во время сильного дождя и шквального ветра, водитель на черной иномарке BMW на большой скорости влетел в стоящий автобус. ДТП случилось в Петродворцовом районе Петербурга. В итоге двое пострадали, а автомобиль и вовсе разбился всмятку.

- Авария произошла около 23:50 часов в субботу, 22 февраля, на пересечении улицы Правленская и Санкт-Петербургского проспекта. За рулем черной иномарки сидел 31-летний водитель, вместе с ним в салоне находились двое мужчин 31-го года и 38-ми лет, - сообщили в главном управлении ГИБДД по Петербургу.

BMW влетел прямо в «зад» стоящему автобусу. От чего автомобиль развернуло и вынесло на середину дороги. В результате у иномарки полностью смялась передняя часть. Удивительным образом водитель машины не пострадал, чего нельзя сказать о его пассажирах. Карета «скорой помощи» экстренно госпитализировала двоих мужчин в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

С причинами жесткой аварии разбираются сотрудники дорожной инспекции.

Напомним, что тем же вечером два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Россия» в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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