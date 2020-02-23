Беспорядочной стрельбой закончилась семейная ссора в петербургской квартире

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:33:37+03:00

Во время семейной ссоры в Петербурге сын начал стрелять из пистолета отца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина выронил пистолет, который быстро подобрал его сын и стал целиться

Изменить размер текста: A A

Семейная ссора в одной из квартир Невского района Петербурга неожиданно переросла в стрельбу. Около 21:52 часов в субботу, 22 февраля, между отцом и сыном разгорелся скандал, в ходе которого пошел в дело пистолет. Разбираться с причинами семейного конфликта пришлось сотрудникам полиции.

- Вечером в субботу в полицию Невского района поступило сообщение о стрельбе. Правоохранители незамедлительно выехали по адресу, после чего в отдел полиции для дальнейшего разбирательства были доставлены проживающие в указанной квартире граждане – 58-летний мужчина и его 23-летний сын, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В отделении мужчины рассказали, что во время ссоры у отца семейства выпал принадлежащий ему травматический пистолет. Парень быстро среагировал, поднял оружие и несколько раз выстрелил в стену, чтобы завершить спор. Благо, в результате стрельбы никто не пострадал.

В отношении отца и сына были составлены административные протоколы. Полиция продолжает разбираться в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что 21 февраля, семейный скандал плохо закончился для 35-летней петербурженки. Во время ссоры ее муж выстрелил женщине прямо в голову из пневматический винтовки.

ИСТОЧНИК KP.RU