Парня, вышедшего на КАД после ДТП, сбила легковушка

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:01:12+03:00

Молодого петербуржца сбил автомобиль, когда он вышел на дорогу после ДТП Фото: СОЦСЕТИ

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Серьезная двойная авария произошла ночью, 23 февраля, на Кольцевой автодороге Петербурга. Около 01:40 часов, в Пушкинском районе, на 78 километре трассы легковой автомобиль «Митсубиси Лансер» сбил человека, вышедшего на дорогу после ДТП, которое произошло несколькими минутами ранее. В результате, молодой человек выжил, но получил тяжелые травмы.

- Пострадавший 18-летний пешеход являлся пассажиром автомобиля «Опель Астра», который ранее попал в ДТП. Машину, под управлением 19-летнего парня, занесло на мокрой от дождя дороге. Она влетела в «Вольво» с полуприцепом, после чего ударилась о силовое ограждение левого края, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

После ДТП молодые люди вышли на проезжую часть КАД, чтобы осмотреть автомобили, но тут на них налетел «Митсубиси», под управлением 24-летнего мужчины, который ехал по левому ряду. В результате пострадал только один человек, который был экстренно госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, что вечером в субботу, 22 февраля, два человека попали в больницу после столкновения BMW со стоящим автобусом в Петергофе.

ИСТОЧНИК KP.RU