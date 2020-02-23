Рыжую кошку спасли из дымохода древнефинского дома в Выборге

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:29:07+03:00

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Настоящие петербургские герои, каждый день вызволяющие животных из различных передряг, спасли очередную кошечку из заточения. В субботу, 22 февраля, команда волонтеров отправилась на вызов в Выборг, где рыжая киса оказалась заложницей старого финского дома. Сначала она выбралась на крышу, затем сиганула в трубу, а после и вовсе оказалась в дымоходе.

- Очевидец пикирования кошки указал на трубу, доступ к которой был только с довольно неприятной крыши. Двускатная крутая, без ограждений и обильно смоченная прошедшим только что дождем. Но вариантов других не наблюдалось. Соблюдая все меры предосторожности, добралась вдоль конька до нужной трубы в конце дома. Так и есть - дымоходы. Но кошку не видно ни в одном из трех ходов. Зато видно, что ходы внизу искривляются, - рассказали герои из организации «Кошкиспас».

С помощью камер кошка была обнаружена. Она сидела на пробке из строительного мусора за изгибом дымохода. С помощью кувалды спасатели сделали небольшое отверстие в стене и достали беглянку за задние лапы. Однако киса была вся на нервах, а также, как сообщила хозяйка животного, «боялась мужского общества». В один миг хвостатая вырвалась и начала бегать по всему чердаку.

В итоге, с помощью сети, беглянку поймали и вернули в родные пенаты. Благодаря слаженной работе волонтеров, очередная кошка была спасена.

В Выборге спасли рыжую кошку, застрявшую в дымоходе .

ИСТОЧНИК KP.RU