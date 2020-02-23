Трехлетняя девочка пострадала в лобовом ДТП под Петербургом

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В лобовом столкновении во Всеволожском районе Ленинградской области пострадала трехлетняя девочка. Авария произошла в два часа дня в воскресенье, 23 февраля. На 5-м километре автодороги «Петербург – Свердлова – Всеволожск» не поделили дорогу «Тойота Форчунер» и «Фольксваген Поло». Ребенку потребовалась экстренная госпитализация.

- 67-летний водитель «Тойота» ехал по трассе от Петербурга в сторону Свердлова и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Фольксвагеном», за рулем которого находился 32-летний мужчина, - сообщили в управлении ГИБДД по Северной столице и Ленобласти.

Водитель «Фольксваген» ехал в машине вместе со своей трехлетней дочерью. Девочка сидела на заднем сиденье справой стороны, пристегнутая обычным ремнем безопасности, а не в специальном детском кресле, как это полагается.

В результате столкновения ребенок пострадал. Малышку госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии.

Проверкой причин и обстоятельств ДТП занимаются сотрудники дорожной инспекции.

Напомним, что в ночь на 23 февраля, молодого петербуржца сбила машина на КАД, когда он вышел из автомобиля после ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU