2020-02-23T18:35:09+03:00
Общество

Салют 23 февраля в Санкт-Петербурге прогремит у Петропавловской крепости

Залпы в честь Дня защитника Отечества произведут из артиллерийских орудий
Лилия КОЗЛОВА
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У Петропавловской крепости 23 февраля запустят праздничный салютУ Петропавловской крепости 23 февраля запустят праздничный салютФото: Олег ЗОЛОТО
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В честь всех защитников Отечества, как смелых мужчин, так и бравых женщин, в Санкт-Петербурге вечером 23 февраля прогремит праздничный салют. В 21:00 горожане выйдут на гранитные набережные Невы, чтобы увидеть яркие залпы, которые озарят небо.

- 23 февраля в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты в Москве, а также городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, - говорится в приказе Министра обороны России Сергея Шойгу.

Чтобы ознаменовать этот важный для страны праздник и поздравить всех, кто стоит на защите нашей Родины, с Петропавловской крепости военнослужащие Западного военного округа произведут 30 залпов из артиллерийских орудий.

Тем, кто собирается отправиться к Неве, чтобы посмотреть красочное зрелище, стоит одеться потеплее. В городе после заката солнца температура воздуха опустится до нуля градусов, а особенно у воды достаточно ветрено.

Напомним, что некоторые петербуржцы уже с утра заняли лучшие места для обзора. Так, горожане шутят, что неизвестный человек специально забрался на мачту "Авроры", чтобы лучше видеть фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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