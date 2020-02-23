2020-02-23T18:55:46+03:00
Общество

Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

Новая неделя в городе начнется с плохой погоды
Лилия КОЗЛОВА
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Новая неделя в Петербурге начнется с сильного ветра и метелиНовая неделя в Петербурге начнется с сильного ветра и метелиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Непогода не перестает бушевать в Северной столице и Ленинградской области. МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель. В такую погоду следует быть внимательными и осторожными, а по возможности, не выходить на улицу.

- 24 февраля в Петербурге ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15-17метров в секунду, - сообщили в МЧС города на Неве.

Согласно прогнозу синоптиков, в Петербурге температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до плюс 2 градусов. В области от минус 2 до плюс 3 градусов по Цельсия.

В связи с этим, владельцам авто советуется не парковать машины близ деревьев или плохо закрепленных конструкций, быть внимательными на дорогах из-за гололеда. А любителям рыбалки стоит воздержаться от выхода на воду из-за сильных волн. Напомним, в минувшую субботу, 22 февраля, три рыбака утонули на озере Вишневское под Выборгом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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