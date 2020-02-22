Под Выборгом утонули трое рыбаков

22 Февр. 2020 2020-02-22T20:41:38+03:00

В Ленобласти трое рыбаков погибли, провалившись под лед. Фото: ГУ МЧС по ЛО

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Сразу три человека погибли в Выборгском районе Ленинградской области. Днем 22 февраля в МЧС поступило сообщение от очевидца. что на озере Вишневское, что неподалеку от поселка Красносельский, рыбаки провалились под лед. Спасатели тут же выехали по звонку.

- К месту ЧП были направлены спасательные подразделения в количестве 6 человек и 2 единиц техники, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Выехал вместе с коллегами и Главный государственный инспектор Ленинградской области по маломерным судам Геннадий Корсунов, который в начале февраля предупреждал о запрете выхода на лед. Но увы, любители зимней рыбалки продолжали идти на промысел.

По прибытии оказалось, что спасать людей уже было поздно. Специалистам оставалось лишь извлечь тела рыбаков из воды. Через некоторое время все три трупа были переправлены на берег и отвезены в морг.

Причины трагедии будут установлены. А в МЧС еще раз напоминают, что выход на лед в Петербурге и Ленобласти не только строжайше запрещен, но и смертельно опасен.

Нынешняя трагедия довела число погибших в зимний сезон до девяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU