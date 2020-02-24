2020-02-24T19:40:01+03:00
Дом. Семья

На лоджию квартиры на Лыжном переулке залетела сова

Она может быть домашней совой, пропавшей по соседству три месяца назад
Анна ПОСЛЯНОВА
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Предполагают, что птица может быть травмирована. Фото: Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин»Предполагают, что птица может быть травмирована. Фото: Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин»
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Ушастый и вечно «угукающий» гость залетел на лоджию квартиры на Лыжном переулке сегодня днем, 24 февраля.

– Возможно, есть травма крыла, но оставить не могу: есть кот, – предположила хозяйка квартиры Дарья и обратилась в центр помощи диким животным и пернатым «Сирин».

Девушке предложили посадить сову в коробку и доставить ее в центр. Ведь, чтобы понять, здорова ли птица, нужно сделать рентген и взять анализы, а на дому провести все эти манипуляции невозможно.

Пока Дарья решала, стоит ли пытаться ловить дикую птицу, и выясняла, можно ли посадить птицу на такси, объявление о непрошеной сове заметил еще один житель Лыжного переулка. Ушастая сова Вячеслава, до боли напоминающая эту, пропала по соседству аж три месяца назад, 4 декабря, пока ее везли из питомника в новый дом. И даже обещанное вознаграждение отыскать беглянку не помогло.

Как Вячеслав сообщил «Комсомолке», сейчас он едет на встречу с совой, чтобы понять, его ли это питомица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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