На лоджию квартиры на Лыжном переулке залетела сова
Ушастый и вечно «угукающий» гость залетел на лоджию квартиры на Лыжном переулке сегодня днем, 24 февраля.
– Возможно, есть травма крыла, но оставить не могу: есть кот, – предположила хозяйка квартиры Дарья и обратилась в центр помощи диким животным и пернатым «Сирин».
Девушке предложили посадить сову в коробку и доставить ее в центр. Ведь, чтобы понять, здорова ли птица, нужно сделать рентген и взять анализы, а на дому провести все эти манипуляции невозможно.
Пока Дарья решала, стоит ли пытаться ловить дикую птицу, и выясняла, можно ли посадить птицу на такси, объявление о непрошеной сове заметил еще один житель Лыжного переулка. Ушастая сова Вячеслава, до боли напоминающая эту, пропала по соседству аж три месяца назад, 4 декабря, пока ее везли из питомника в новый дом. И даже обещанное вознаграждение отыскать беглянку не помогло.
Как Вячеслав сообщил «Комсомолке», сейчас он едет на встречу с совой, чтобы понять, его ли это питомица.
ИСТОЧНИК KP.RU