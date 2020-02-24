На 11-й Красноармейской заметили строителей, работающих на высоте без страховки

24 Февр. 2020 2020-02-24T20:18:20+03:00

Пара строителей трудилась на уровне примерно 20 метров над землей. Фото: Скриншот с видео

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Двух строителей, которые работают без какой-либо страховки на высоте примерно 20 метров, заметили жители 11-й Красноармейской улицы. Сейчас там идет капитальный ремонт аварийного дома №7: Доходный дом Крутикова 1877 года постройки хотят превратить в «доступное жилье».

– На рабочих были надеты пояса, но пристегивать их они не стали, – передают слова очевидца в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

К слову, по словам пользователей сети, пристегнуты пояса рабочих и не должны были быть. Ведь зацепиться ими на уровне выше головы было просто не за что. А вот неправильная страховка с помощью пояса может уберечь рабочего в случае падения, но попутно сломать ему позвоночник.

– Люди вообще не понимают, что такое пояс, – отмечает петербуржец Валерий, строитель по роду деятельности. – Ведь нельзя «пристегнуться» в кирпичной стене или к лесам.

Историческое здание признали аварийным в 2007 году, а в 2015-ом оно попало в программу «Молодежи – доступное жилье». Заселять квартиры планируют начать уже с 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU