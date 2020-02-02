Незадолго до обрушения СКК начальник попросил слесаря выйти из люльки

Переговоры рабочих, которые срезали ванты, держащие крышу-мембрану спортивно-концертного комплекса «Петербургский» накануне его обрушения днем 31 января, опубликовало интернет-издание «Фонтанка». Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря – 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.

В задачи высотников – а их на объекте работало три пары – входило отрезать 112 металлических вант от бетонного кольца СКК. Работы, очевидно, велись спешно: уже на следующий день, 1 февраля, Комитет по охране памятников мог начать рассматривать вопрос о зачислении комплекса в памятники и присвоении ему охранного статуса.

СКК рухнул днем 31 января.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кучеров работал в паре со своим 26-летним земляком и другом детства. Оба находились в люльке, которая висела на телескопическом кране. Так как машинист крана находился в кабине у самой земли, передвигать люльку ему приходилось, ориентируясь на слова самих рабочих. Переговоры шли по рации.

– «Телескоп» выдвинь еще и нас опусти, – обращался Кучеров к напарнику на земле.

– А «телескоп» на максимуме, – отвечали снизу. – <…> Над вантой находиться нельзя. Если она «взыграет», будут последствия. Она ударит по люльке, и полетите вы очень весело. Над кольцом обязательно находиться, над кольцом.

СКК «Петербургский» был построен в 1979 году.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы отрезать первое крепление, у Кучерова ушло 18 минут. Такими темпами на все 112 вант нужно было минимум 33 часа.

– Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты, – поручили с земли. – Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой.

– Так можно? – удивился Кучеров.

– Я понял, это очень хорошее предложение, – тут же подхватил его друг-напарник. – Мы согласны.

– У нас веревки … («совершенно». – Прим. ред.) нет, – заметил Кучеров. – Что делаем?

– Пошли так, – предложил напарник. – К забору, перила спилим.

Демонтаж крыши закончился трагедией. Фото: стоп-кадр с видео Фонтанка.ру

Ограждения, стоящие вдоль бетонного кольца, мешали люльке подобраться ближе к вантам.

– Он (руководитель, дающий команды с земли. – Прим. ред.) хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал, – обратился к Кучерову напарник. – Прям по кольцу шел, а люлька будет над перилами летать. Вылазь.

– А как же я так буду? – растерялся Кучеров. – Прицепишь меня?

– Куда? – не понял напарник. – К себе? Зачем?

– Потому что как я буду там? – продолжал сомневаться Кучеров. – Веревку бы подлиннее…

Работа пошла в три раза быстрее. Наконец, судя по переговорам и видеозаписям, Кучеров полностью отстегнул короткую веревку от напарника и остался без какой-либо страховки. Когда в 14:55 он отрезал 15 ванту, и здание начало складываться внутрь, Кучеров успел добежать до люльки и даже ухватиться на нее. Но сорвался: помешали плотные сварочные рукавицы…

Рабочий во время ЧП погиб. Он не успел запрыгнуть в строительную люльку до того, как здание обвалилось. Фото: скрин видео Фонтанка.ру

Какой именно подрядчик нанял Кучерова и вел демонтаж крыши 31 января, доподлинно неизвестно. В числе предполагаемых компаний – ООО «Ан-Дорстройтранс», зарегистрированное три месяца назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758106" frameborder="0"></iframe> Съемка с дрона здания СКК после обрушения крыши.Последствия обрушения крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский", произошедшего в ходе демонтажа здания

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