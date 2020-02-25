2020-02-25T12:27:36+03:00
Происшествия

Автомобилист выстрелил в петербуржца из-за парковочного места

Пистолет оказался аэрозольный и никто не пострадал
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобилист устроил стрельбу из-за парковочного места на севере ПетербургаАвтомобилист устроил стрельбу из-за парковочного места на севере ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге в понедельник, 24 февраля, произошел очередной конфликт со стрельбой. Причиной ссоры двух мужчин стало парковочное место. Пару квадратных метров асфальта у дома 17, корпус 1 по Коломяжскому проспекту не смогли поделить 35-летний директор по развитию одной компании и 43-летний монтажник. Из-за этого последний выстрелил в своего оппонента из предмета, похожего на пистолет.

- В 19:50 часов, 24 февраля, в полицию позвонил 35-летний мужчина и рассказал, что в него стреляли. Прибывший на место наряд задержал 43-летнего водителя автомобиля «Киа». Оказалось, что конфликт между автомобилистами возник из-за парковочного места, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция проверила оружия. Выяснилось, что выстрел был произведен из аэрозольного пистолета «Добрыня». Также у хулигана изъяли гильзу и три патрона. Все без маркировок.

У стрелявшего мужчины оказалось бурное прошлое. Он 10 раз был судим по статьям за наркотики и грабеж. Сейчас решается вопрос об очередном возбуждении уголовного дела.

Молодой директор в ходе конфликта не пострадал. Однако не все споры за парковочное место заканчиваются таким образом. Так, в январе 2019 года двое петербуржцев устроили ожесточенную драку за право припарковать машину. В результате один оказался в могиле, а второй в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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