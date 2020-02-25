Прощание с президентом ГМЗ «Петергоф» Вадимом Знаменовым пройдет 28 февраля в Большом дворце

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:04:04+03:00

Один из старейших сотрудников музея скончался 24 числа на 84 году жизни

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Стала известна дата прощания с одним из старейших сотрудников Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» Вадимом Знаменовым, который умер 24 февраля. Траурная церемония состоится в ближайшую пятницу, 28 февраля в Большом дворце музея.

- Прощание с Вадимом Валентиновичем Знаменовым состоится в пятницу, 28 февраля, в 12:00 в Большом Петергофском дворце. Он будет закрыт для посетителей,- сообщает пресс-служба ГМЗ.

Стоит сказать, что президент и почетный директор «Петергофа» проработал в музее более полувека. 50 с лишним лет он посвятил восстановлению комплекса, разрушенного в военные годы.

Вадим Знаменов был человеком, который знал о дворцовом комплексе Петродворца практически все. Именно благодаря его стараниям музей стал таким, каким его знают все петербуржцы и многочисленные туристы.

Похоронят Вадима Знаменова на Бабигонском кладбище в Петергофе.

ИСТОЧНИК KP.RU