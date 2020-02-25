Умер рабочий на автомобильном заводе в Петербурге

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:13:10+03:00

Мужчина забирался на автовоз и сорвался вниз

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Смертельный несчастный случай произошел на автомобильном заводе в Петербурге. Днем в понедельник, 24 февраля, 65-летний рабочий скончался, упав с высоты. Трагедия произошла в складском помещении, расположенном в доме 140 по Комендантскому проспекту.

- Прибывший на место ЧП на территорию автомобильного завода наряд полиции обнаружил труп 65-летнего мужчины. Установлено, что рабочий залезал на второй этаж автовоза и сорвался вниз. При падении он ударился головой и умер, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Труп умершего работника оформили и отправили в морг.

Подобная трагедия произошла на строительной площадке жилого комплекса на Комендантском проспекте. 21 января 24-летний гражданин Таджикистана пришел устраиваться на работу. Однако через несколько минут умер, упав с высоты 17-го этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU