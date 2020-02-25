Женский «Зенит» устроил фотосессию на Дворцовой площади

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:28:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычную картину могли наблюдать днем вторника немногочисленные туристы и жители Петербурга, оказавшиеся на Дворцовой площади. 25 февраля здесь, под ярким северным солнцем, фотосессию и тренировку устроили футболистки женского «Зенита».

- У спортсменок здесь официальная фотосъемка, все серьезно, - сообщает корреспондент «Комсомолки», ставший свидетелем мероприятия.

Поначалу девушки в длинных куртках (зима все-таки) позировали для пары клубных операторов, а потом, наснимавшись и сняв верхнюю одежду, в одних спортивных костюмах устроили разминку на брусчатке. Руководила действиями футболисток главный тренер команды Ольга Порядина.

Напомним, что о создании женской профессиональной команды, которая будет отстаивать сине-бело-голубые цвета в российском первенстве, было объявлено 21 января.

- Мы реалисты и понимаем, что команда за один год не строится, но хотим, чтобы женский футбольный клуб «Зенит» был в лидерах чемпионата уже через один-два сезона, - заявил тогда гендиректор клуба Александр Медведев, подчеркнув, что женский футбол становится все важнее для ФИФА и УЕФА и на его развитие выделяются серьезные деньги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762831" frameborder="0"></iframe> Женский «Зенит» устроил яркую фотосессию на Дворцовой площади.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU