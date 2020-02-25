Куклы, созданные художницей, погибшей при теракте в метро Петербурга, нашлись
Знаменитые игрушки, созданные «феей кукол», погибшей при теракте в метро Петербурга, вернулись к своей владелице. Украденные из детской Библиотеки имени Внукова на проспекте Просвещения фигурки нашли прохожие и принесли их дочери умершей художницы Ирины Медянцевой. Об этом Алена рассказала на своей странице в соцсети.
- Отличная новость. Наших пропавших кукол нашли, - радостно объявила девушка.
Ценные игрушки нашли петербуржцы под лавкой на улицеФото: СОЦСЕТИ
Она рассказала, что куклы, созданные ее матерью, неизвестные мужчина и женщина нашли в мешках под лавкой возле одного из домов. После они увидели в интернете и по телевизору, что эти игрушки были украдены, поэтому поспешили их вернуть в библиотеку.
- Куклы целы, требуется небольшая реставрация, но главное – потеряшки вернулись, - улыбаясь сообщила Алена.
Шарманщика, велосипедиста и две валяные игрушки украли в ночь на 19 февраля. Вандалы разбили витрину детской библиотеки и стащили кукол. Узнав об этом, общественность Петербурга сильно возмутилась.
ИСТОЧНИК KP.RU