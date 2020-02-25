Куклы, созданные художницей, погибшей при теракте в метро Петербурга, нашлись

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:55:24+03:00

Дочь Ирины Медянцевой рассказала, что игрушки нашли незнакомые люди под скамейкой на улице [фото]

Изменить размер текста: A A

Знаменитые игрушки, созданные «феей кукол», погибшей при теракте в метро Петербурга, вернулись к своей владелице. Украденные из детской Библиотеки имени Внукова на проспекте Просвещения фигурки нашли прохожие и принесли их дочери умершей художницы Ирины Медянцевой. Об этом Алена рассказала на своей странице в соцсети.

- Отличная новость. Наших пропавших кукол нашли, - радостно объявила девушка.

Ценные игрушки нашли петербуржцы под лавкой на улицеФото: СОЦСЕТИ

Она рассказала, что куклы, созданные ее матерью, неизвестные мужчина и женщина нашли в мешках под лавкой возле одного из домов. После они увидели в интернете и по телевизору, что эти игрушки были украдены, поэтому поспешили их вернуть в библиотеку.

- Куклы целы, требуется небольшая реставрация, но главное – потеряшки вернулись, - улыбаясь сообщила Алена.

Шарманщика, велосипедиста и две валяные игрушки украли в ночь на 19 февраля. Вандалы разбили витрину детской библиотеки и стащили кукол. Узнав об этом, общественность Петербурга сильно возмутилась.

ИСТОЧНИК KP.RU