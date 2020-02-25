Входы на «Новокрестовскую» и«Беговую» будут закрывать из-за ремонта облицовки

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:06:12+03:00

В вечерние часы войти или выйти из подземки будет проблематично

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В июне-июле 2020 года Санкт-Петербург примет игры Чемпионата Европы по футболу. Именно к нему, хоть причина официально не подтверждается, было решено привести в порядок вестибюли станций «Новокрестовская» и «Беговая». Однако из-за ремонтных работ в вечернее время вход и выход придется ограничить.

- В связи с началом работ по архитектурной отделке и устранению водопроявлений в пассажирских зонах станций «Беговая» (с 22-00 часов до закрытия станции) и «Новокрестовская» на период производства работ возможно поочередное закрытие вестибюлей на вход и выход, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Приклеивать на место отвалившуюся плитку и убирать потеки воды в рамках гарантии будет «Метрострой», именно эта организация была главным подрядчиком и несет ответственность за состояние станций.

В подземке отмечают, что в дни массовых мероприятий на «Газпром-Арене» на станциях «Беговая» и «Новокрестовская» будут работать оба вестибюля, а вот в будни пассажирам советуют продумывать маршрут заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU