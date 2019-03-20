Станция «Беговая» в Петербурге «замироточила»: В метро уверяют, что «это нормально»

Пару новых «футбольных» станций – «Новокрестовскую» и «Беговую» – с горем пополам открыли в Петербурге в конце мая 2018 года. В августе травалаторы «Беговой» отправили на ремонт. В сентябре со стен начала отваливаться веселенькая оранжевая плитка. К началу февраля 2019 года «падучую» облицовку сняли полностью.

Сейчас стены вестибюля обтянуты полиэтиленом. Оставшиеся плитки держатся за счет крепежей перил. Сквозь пленку просвечивает плиточный клей, намазанный на… ДСП.

– Сделали из того, что было, – шутят пассажиры. – А что, если вся станция сделана из дерева?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/698243" frameborder="0"></iframe> Станция метро «Беговая» «замироточила».Видео: Сообщество «Лахта Онлайн | Приморский район» в «ВКонтакте»

Еще одна беда петербургской станции, стоящей на берегу Финского залива, – неожиданно – вода. Лужи на «Беговой» замечают не впервые. Вот и на прошлой неделе жижа скопилась на полу у стен. Но днем во вторник, 19 марта, стены буквально «замироточили»: на видеокадрах, сделанных пассажирами, видны скатывающиеся увесистые капли.

Мнения жителей Приморского района, ждавших станцию давно, разделились. Одни, мужественные, призывают не жаловаться: «вон «Площадь Мужества» вообще чуть не смыло». Другие опасаются, что станция рухнет, и сообщают, мол, «слух прошел, что месяца на три закроют на ремонт». Третьи – находчивые – предлагают «красиво оформить места протечек и сделать уникальный туристический объект – станцию-фонтан».

– Там все время течет, – вздыхают в Петербургском метрополитене. – Это ненормальное состояние для станций даже весной, когда все тает. Но для этих двух станций, увы, такое состояние стало нормой. Они текут всегда, вне зависимости от времени года. Мы о проблеме знаем, подрядчики должны выполнить работы по гарантии (она на пять лет), но делают это не спеша. По плитке работы идут частично. О закрытии станции или ее части речи не идет, но решение принимаем не мы: нам «Беговую» официально так и не передали.

Отсутствие плитки работе станции не мешаетФото: Артем КИЛЬКИН

«Метрострой» замечает: в эксплуатацию объект сдан, а все, что нужно делать по гарантийным обязательствам, чтобы «Беговая» работала, и так делается.

– Выполняем все, но по мере возможностей: сейчас ситуация такая, что у нас нет денег даже на строительство новых станций, – пояснили «Комсомолке» в «Метрострое».

По словам метростроителей, «протечки будут возникать регулярно». Причина в том, что такие «водопроявления» вообще характерны для петербургской подземки: слишком у нас грунты «водонасыщенные».

– Меры по гидроизоляции и дренажу, положенные по проекту, были выполнены, – добавляют в компании. – Сделали даже с запасом: дополнительно нагнетали специальные смолы. То, что водопроявления видны глазу, – результат отсутствия плитки: на других станциях их закрывают декоративные элементы. Но лотки не заполнены. Использованию станции ничего не мешает.