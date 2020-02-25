Изнасиловавший жену на глазах детей петербуржец, полгода издевался над малолетним сыном

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:13:10+03:00

Изнасиловавший жену на глазах детей петербуржец на протяжении полугода издевался над сыном Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина насильно заставлял мальчика есть, пока у ребенка не начинался рвотный рефлекс

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Петербуржец, который жестоко изнасиловал жену в присутствии собственных детей, издевался и над своим малолетним сыном. Стало известно, что четырехлетнему мальчику на протяжении полугода постоянно доставалось от отца. Мужчина, будучи пьяным, доставал ребенка, насильно его кормил и шлепал.

- С июня 2019 по февраль 2020 года мужчина применял физическое насилие к своему четырехлетнему сыну. В состоянии алкогольного опьянения горе-отец заставлял ребенка есть пищу до рвотного рефлекса, - пишут «Невские новости».

Также, по утверждению издания, мужчина шлепал ребенка в «воспитательных целях», а порой заставлял ребенка спать, прижимая его тело к кровати и не давая двигаться.

Напомним, что о жестоком мужчине стало известно в начале февраля. Вечером 1 числа в полицию позвонили дети и сказали, что их пьяный отчим ругается матом и бьет маму. Когда правоохранители приехали на вызов, оказалось, что мужчина еще и изнасиловал жену на глазах у детей.

ИСТОЧНИК KP.RU