2020-02-25T20:33:50+03:00
Происшествия

Школьный автобус с мертвым водителем нашли в Ленобласти

Предположительно, машина съехала в кювет после биологической смерти водителя
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Лужском районе Ленобласти обнаружили мертвого водителя в школьном автобусе.В Лужском районе Ленобласти обнаружили мертвого водителя в школьном автобусе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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25 февраля в Лужском районе Ленобласти нашли школьный автобус, в котором находился мертвый водитель. Машина была в кювете. Очевидцы страшного события вызвали на место происшествия врачей скорой помощи и сотрудников ГИБДД. По предварительной информации от специалистов, смерть водителя наступила по биологическим причинам. Возраст погибшего не сообщается.

- Все произошло около 16:15 на втором километре автодороги «Ретюнь - Поддубье». В результате биологической смерти водитель школьного автобуса ПАЗ съехал в кювет. Пострадавших в ДТП кроме самого мужчины нет, так как транспорт следовал без пассажиров. По факту аварии сейчас проводится тщательная проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в минувшие праздничные выходные инспекторы ГИБДД плодотворно провели рейды «Нетрезвый водитель» в Петербурге. Сразу 50 человек подшофе попались стражам порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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