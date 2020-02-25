Школьный автобус с мертвым водителем нашли в Ленобласти
25 февраля в Лужском районе Ленобласти нашли школьный автобус, в котором находился мертвый водитель. Машина была в кювете. Очевидцы страшного события вызвали на место происшествия врачей скорой помощи и сотрудников ГИБДД. По предварительной информации от специалистов, смерть водителя наступила по биологическим причинам. Возраст погибшего не сообщается.
- Все произошло около 16:15 на втором километре автодороги «Ретюнь - Поддубье». В результате биологической смерти водитель школьного автобуса ПАЗ съехал в кювет. Пострадавших в ДТП кроме самого мужчины нет, так как транспорт следовал без пассажиров. По факту аварии сейчас проводится тщательная проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, в минувшие праздничные выходные инспекторы ГИБДД плодотворно провели рейды «Нетрезвый водитель» в Петербурге. Сразу 50 человек подшофе попались стражам порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU