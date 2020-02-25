2020-02-25T22:40:01+03:00
Общество

Оскверненный мемориал финским жителям и солдатам в Приморске привели в порядок

Поиск вандалов все еще ведется
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Приморске очистили от краски вандалов мемориал жителям Койвисто, павших в войне. Фото: vbglenobl.ruВ Приморске очистили от краски вандалов мемориал жителям Койвисто, павших в войне. Фото: vbglenobl.ru
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В Приморске сумели привести в порядок мемориал финским жителям, павшим в войне с 1939 по 1944 годы. Напомним, 24 февраля неизвестные лица облили коричневой краской надгробные плиты. На одном из постаментов нарисовали красную звезду. Обо всем стало известно благодаря шокированным местным жителям, увидевшим оскверненный мемориал.

Мотивы вандалов неизвестны. Фото: vbglenobl.ru

Мотивы вандалов неизвестны. Фото: vbglenobl.ru

- Благодаря инициативе неравнодушных горожан, при поддержке местной администрации и совета депутатов сегодня привели в порядок мемориал, оскверненный неизвестными лицами. Правоохранительными органами ведется поиск вандалов. Администрация МО «Приморское городское поселение» направила соответствующее обращение в полицию, - сообщает пресс-служба администрации МО «Выборгский район» Ленобласти.

Судя по опубликованным фотографиям, мемориал не пострадал, хотя при очистке местами использовалась даже стамеска.

Напомним, что с 1920 по 1940 годы Приморск назывался Койвисто и принадлежал Финляндии. В 1941-м его заняли финские войска, которых в июне 44-го выбили силой Красной армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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