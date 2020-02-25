2020-02-26T00:00:59+03:00
Общество

Многострадальные исторические дома на Тележной улице решили выставить на торги

Начальная цена лота за аварийное жилье составляет около 290 миллионов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Аварийные дома на Тележной улице выставят на торги. Фото: Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культурыАварийные дома на Тележной улице выставят на торги. Фото: Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
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В Смольном решили выставить на торги исторические дома на Тележной улице. Напомним, еще в 2017 году их планировали снести, а на месте построить отсылающий к прошлому «новодел». Здания месяц за месяцем отстаивали градозащитники, надеясь на капремонт.

Под конец февраля 2020 года комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга издал распоряжение по приватизации домов №21 литера А, №23 литера А, №25-27 литера А, №29 литеры А и Г. Документ опубликован на официальном сайте.

- Осуществить продажу квартир в составе единого лота с нежилыми помещениями. Определить начальную цену в 290 598 000 рублей, - гласит распоряжение.

Покупателя обяжут согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы со Смольным, так что будущее аварийных домов на Тележной улице все еще может быть светлым. Градозащитники, впрочем, не оптимистичны в прогнозах.

- Цена лота, 290,6 миллионов рублей, является сильно завышенной и делает восстановление и ремонт зданий нерентабельным. Это неминуемо приведет будущего собственника к необходимости полностью снести здания под предлогом тотальной аварийности, - уверены в Санкт-Петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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