2020-02-26T01:15:59+03:00
Общество

Магнитный рыбак выловил гранату в Петербурге

Мужчина бесстрашно взял ее в руки и даже сфотографировал, но затем вызвал полицию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вот такой боеприпас выловил магнитный рыбак в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtpВот такой боеприпас выловил магнитный рыбак в Петербурге. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали новость «магнитного рыбака», который выловил в городе гранату. Точное место не называется, но наверняка это близко к центру города. Опасная находка ничуть не испугала кладоискателя. Мужчина спокойно оторвал боеприпас от большого магнита, подержал его в руках и запечатлел на камеру смартфона.

- Полицию вызвал, те приехали, гранату забрали. Все хорошо, никого не разорвало. На одну опасную находку стало меньше, - рассказал магнитный рыбак Петр в соцсетях.

В один момент к магниту прицепились не только пробки, но и граната. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В один момент к магниту прицепились не только пробки, но и граната. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Помимо этого кладоискатель набрел на другие опасные вещи – нож и пулю. Оружейный день закончился для мужчины благополучно, но комментаторы его находок все же раскритиковали рыбака за безрассудство, пусть и в шуточном ключе.

- Хорошо, что не стало меньше на одного Петю, - написала подписчица группы.

Новость об улове в виде гранаты появилась в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Новость об улове в виде гранаты появилась в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Добавим, что магнитная рыбалка – одно из самых популярных хобби в Петербурге за последнее время. Ранее «Комсомолка» писала о двух братьев, которые ловят монеты в водоемах и отдают эти деньги на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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