2020-02-26T11:47:05+03:00
Общество

В Петербурге открылась вторая в России лаборатория, где делают тест на коронавирус

Раньше все анализы приходилось отправлять в Новосибирск
Петр КИБЕР
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В Петербурге начали делать собственные тесты на коронавирус.В Петербурге начали делать собственные тесты на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербург стал вторым городом в России, где есть лаборатория, делающая тесты на коронавирус. До этого момента все анализы пациентов приходилось отсылать в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, что занимало время. Теперь для помещенных в изолятор петербуржцев все процедуры пройдут быстрее.

- Все пробы пациентов поступали в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга на Оборонной улице. Там в течение суток их тестировали методом ПЦР – полимеразной цепной реакции. Его точность подтвердили ученые «Вектора», - рассказала газете «Петербургский дневник» начальник отдела по эпиднадзору Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Сейчас ПЦР - это самый современный генно-молекулярный метод диагностики большинства инфекций, в том числе и коронавируса. Разработка петербургских специалистов успешно прошла государственную регистрацию и теперь ей можно пользоваться.

При этом специалисты призывают петербуржцев не бежать сломя голову и тестироваться на новый вирус. Проверка касается тех, кто был в Китае в последнее время или контактировал с больными. Тогда надо пойти к врачу, а уже он назначит все необходимые процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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