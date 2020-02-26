В Петербурге открылась вторая в России лаборатория, где делают тест на коронавирус

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:47:05+03:00

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Петербург стал вторым городом в России, где есть лаборатория, делающая тесты на коронавирус. До этого момента все анализы пациентов приходилось отсылать в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, что занимало время. Теперь для помещенных в изолятор петербуржцев все процедуры пройдут быстрее.

- Все пробы пациентов поступали в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга на Оборонной улице. Там в течение суток их тестировали методом ПЦР – полимеразной цепной реакции. Его точность подтвердили ученые «Вектора», - рассказала газете «Петербургский дневник» начальник отдела по эпиднадзору Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Сейчас ПЦР - это самый современный генно-молекулярный метод диагностики большинства инфекций, в том числе и коронавируса. Разработка петербургских специалистов успешно прошла государственную регистрацию и теперь ей можно пользоваться.

При этом специалисты призывают петербуржцев не бежать сломя голову и тестироваться на новый вирус. Проверка касается тех, кто был в Китае в последнее время или контактировал с больными. Тогда надо пойти к врачу, а уже он назначит все необходимые процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU