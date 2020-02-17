Суд вернул в больницу Петербурга пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного санитарного врача города, требовавшего принудительно госпитализировать Аллу Ильину, которая 7 февраля сбежала из изолятора Боткинской больницы, где находилась с подозрением на коронавирус.

- Чтобы доказать в суде необходимость принудительной госпитализации, в суд пришли пять сотрудников Роспотребнадзора и заместитель главврача по медицинской части Боткинской больницы. Полицейские, которых врачи указали как заинтересованных лиц, не пришли. Они прислали письмо, в котором уточнили, что не занимаются принудительной доставкой больных в медучреждения, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из зала суда.

Сотрудники Роспотребнадзора настаивали, что Алла Ильина должна пройти 14-дневный карантин в больнице. Санврачи объяснили, что анализы у пациентов берутся трижды: на первый, третий и десятый дни карантина. Выписка из больницы идет только после двух отрицательных результатов, которые подтверждают отсутствие нового коронавируса. Наблюдение за такими пациентами проводит только больница имени Боткина. Проверку анализов в России проводит только центр вирусологии «Вектор». Именно туда стекаются анализы со всей страны. По Алле Ильиной еще ни одного ответа от центра «Вектор» не пришло.

- Требуется принудительная госпитализация Ильиной для защиты населения Петербурга от распространения новой коронавирусной инфекции, - пояснили судье сотрудники Роспотребнадзора.

Сама Алла Ильина заявила, что никаких признаков инфекции у нее нет.

- Врачи больницы Боткина мне сказали, что я здорова. Симптомов болезни у меня нет. Роспотребнадзор не может сказать, когда придут результаты обследования из «Вектора». Меня, по сути, хотят на пожизненный срок поместить в больницу. Но если суд решит, что меня нужно изолировать, я подчинюсь.

Роспотребнадзор добился своего. Сбежавшая пациентка едет в больницу. Но пока только на два дня.Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокурор в суде поддержал сотрудников Роспотребнадзора.

- У вас есть медицинское образование? - уточнил он у Ильиной. - Или у вас есть результаты обследования?

После этого Ильина признала, что у нее не было разрешения врачей покидать больницу. При этом она заявила, что ее никто не просил вернуться в больницу. Сотрудникам Роспотребнадзора она просто не открыла дверь, когда они пришли к ней домой, отказавшись с ними общаться без адвоката. Пока юрист ехал, санврачи ушли.

- Если я представляю опасность, то почему никто, в том числе сотрудники Роспотребнадзора не пришли в суд в медицинских масках. Они сидят ведь рядом со мной.

В этот день в суде было несколько десятков журналистов. Все пришли без масок. В зале суда стояла дезинфицирующая лампа - иных средств защиты не предусмотрено. Но в коридорах суда ее не было.

- Я могу сама поехать в Новосибирск в центр «Вектор» и сдать анализы. Или ждать анализы дома. Мне никто не объяснил, что мне нельзя выходить из квартиры после побега.

Адвокат Ильиной Виталий Черкасов назвал принудительную госпитализацию репрессивной мерой.

- Врачи могут ей мстить за побег, - неожиданно выпалил защитник.

Ранее он заявлял, что юридически его клиентке ничего не грозит. Принудительное возвращение в больницу он считает несправедливой, но законной мерой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761293" frameborder="0"></iframe> Беглянка Алла Ильина будет находиться в Боткинской больнице минимум до 19 февраля 2020 года.Артем КИЛЬКИН, Роман ЛЯЛИН

Напомним, что Алла Ильина прилетела из провинции Хайнань в конце января. 5 февраля она обратилась к врачу с жалобами на больное горло. 6 февраля ее забрали в больницу Боткина для проверки на коронавирус и потом оставили на двухнедельный карантин. Из изолятора пациентка сбежала на следующий день.

Она даже записала видео с подробной инструкцией, как взломала замок. Через четыре дня вслед за ней из больницы после сбежали еще трое пациентов. Услышав про это от журналистов Ильина рассмеялась. Впрочем, двое добровольно вернулись в клинику на дополнительное медобследование, а четвертую девушку, судя по всему, ждет судьба главной боткинской беглянки. К ней Роспотребнадзор уже подал такой же иск о принудительном возвращении на больничную койку.

Перед поездкой в Боткина Алла Ильина обняла мужа, присутствовавшего в зале суда. Заехать домой за вещами ей не позволили. В медучреждение девушку доставит судебный пристав.

- Наши люди в Боткинскую на такси не ездят, - ответил он на вопрос Ильиной, предложившей вызвать себе машину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761288" frameborder="0"></iframe> По решению суда сбежавшую из Боткинской больницы туристку из Китая отправят назад в палату.Роман ЛЯЛИН

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