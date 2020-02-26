2020-02-26T12:23:54+03:00
Происшествия

Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по новой статье

У следствия возникли вопросы к оружию, из которого была убита любовница историка Анастасия Ещенко
Петр КИБЕР
Поделиться:
Доценту Соколову предъявили новое обвинение.Доценту Соколову предъявили новое обвинение.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Новая уголовная статья появилась в деле доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении своей молодой любовницы Анастасии Ещенко. Теперь историка обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия.

- Информацию об этом подтвердила адвокат семьи Анастасии Ещенко Александра Бакшеева, - пишет «Мойка 78».

Речь идет об обрезе мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17, из которого Соколов мог застрелить спящую девушку. Огнестрельное ранение в голову по мнению экспертов и стало причиной смерти. После этого доцент спрятал тело в квартире, а через день расчленил его по частям сбросил в реку Мойку. При этом сам упал в воду. Когда историка выловили, в его сумки нашли части тела девушки. Так преступление вскрылось.

Предполагается, что дело о незаконном хранении оружия заведено после окончания расследования основного эпизода об убийстве. Это означает, что в скором времени материалы могут уйти в суд.

В деле о незаконном хранении речь идет об обрезе винтовки ТОЗ-17. Фото: СК РФ.

В деле о незаконном хранении речь идет об обрезе винтовки ТОЗ-17. Фото: СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Карелии уволили гендиректор аэропорта который разрешил сбросить «Гелендваген» с вертолета
Частный детектив рассказала, что ее собирались похитить в Петербурге
В Ленобласти украли мазут на 30 миллионов рублей
В гараже у бизнесмена нашли легендарную трехлинейку Мосина со спиленным номером и 322 патрона к ней
Рецидивиста задержали за серию краж из частных домов в Ленобласти
Молодому петербуржцу, заживо сжегшему собутыльника, дали 15 лет тюрьмы
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Софию возобновятся 18 апреля
Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по новой статье
Думали один, оказалось трое: Еще двое кенгурят родились в Ленинградском зоопарке
Повара ресторана убили лопатой и закопали у метро «Шушары»
В Петербурге открылась вторая в России лаборатория, где делают тест на коронавирус
Вербовщика в террористическую группировку задержали в Петербурге
Петербург подпишет соглашение о развитии туризма с Римини и Равенной
Пациента, покусавшего медсестру, отдали под суд
Внимание водители: в среду на дорогах мокрый снег и гололед
Таксиста, изнасиловавшего школьницу из-за отсутствия денег, задержали в Петербурге
Утопленника с пакетом на голове и камнями на шее достали из залива под Выборгом
Шесть рейсов отменили в аэропорту Пулково
Умер известный коллекционер из Петербурга Валентин Носкин
Богатого школьника из Подмосковья раздели и обокрали в Новом Девяткино
Магнитный рыбак выловил гранату в Петербурге
Злостный нарушитель ПДД за рулем «Шевроле» погиб, вылетев на «встречку» в Ленобласти
Многострадальные исторические дома на Тележной улице решили выставить на торги
Младший сын подделал прощальную записку матери, а затем задушил и утопил ее в Ижоре
Оскверненный мемориал финским жителям и солдатам в Приморске привели в порядок
Закрытие отделения спортивного ориентирования во Всеволожске взбудоражило общественность
Две «бабушки-колдуньи» обнесли квартиру 85-летней пенсионерки в Петербурге
На Лиговском путепроводе введут новые ограничения для транспорта