Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по новой статье
Новая уголовная статья появилась в деле доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении своей молодой любовницы Анастасии Ещенко. Теперь историка обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия.
- Информацию об этом подтвердила адвокат семьи Анастасии Ещенко Александра Бакшеева, - пишет «Мойка 78».
Речь идет об обрезе мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17, из которого Соколов мог застрелить спящую девушку. Огнестрельное ранение в голову по мнению экспертов и стало причиной смерти. После этого доцент спрятал тело в квартире, а через день расчленил его по частям сбросил в реку Мойку. При этом сам упал в воду. Когда историка выловили, в его сумки нашли части тела девушки. Так преступление вскрылось.
Предполагается, что дело о незаконном хранении оружия заведено после окончания расследования основного эпизода об убийстве. Это означает, что в скором времени материалы могут уйти в суд.
В деле о незаконном хранении речь идет об обрезе винтовки ТОЗ-17. Фото: СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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