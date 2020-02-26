В Карелии уволили гендиректора аэропорта который разрешил сбросить «Гелендваген» с вертолета

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:12:04+03:00

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Руководство Министерства транспорта Республики Карелия решило уволить директора аэропорта «Петрозаводск». Ранее в отношении его заместителей завели уголовное дело по подозреноию в коррупции. А еще именно Алексей Николаев разрешил cбросить с вертолета «Мерседес Гелендваген» московскому блогеру.

- Генеральный директор аэропорта «Петрозаводск» Алексей Николаев, а также его заместитель Владимир Гашев освобождены от своих постов. Николаев был уволен по решению собственника, а Гашев написал заявление по собственному желанию, - пишет издание «Губерния Daily» со ссылкой на республиканский Минтранс.

На его место назначен руководитель авиаплощадки «Пески». Напомним, что именно в «Песках» в декабре 2019 года блогер из Москвы арендовал вертолет, чтобы сбросить с него дорогой джип «Мерседес», который, по словам владельца, стоил 16,8 миллиона рублей.

В столице такую затею провернуть не удалось, а карельские авиаторы на затею согласились. Позднее местные власти организовали проверку по факту инцидента.

С чем связано увольнение гендиректора аэропорта, не уточняется.

В Карелии с вертолета сбросили "Гелендваген".Видео: "Столица на Онего"

ИСТОЧНИК KP.RU