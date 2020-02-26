2020-02-26T15:07:58+03:00
Происшествия

Экс-замглавы Калининского района подозревается в получении взятки

Ранее полиция задержала ее подчиненную, начальницу сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений
Лилия КОЗЛОВА
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Экс-замглавы Калининского района задержали по подозрению во взяткеЭкс-замглавы Калининского района задержали по подозрению во взяткеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге задержали еще одну бывшую чиновницу Елену Кочкину, которая подозревается в получении крупной взятки. Экс-заместитель главы администрации Калининского района вместе со своей подчиненной получила не менее 7,5 миллионов рублей от генерального директора одной строительной компании за заключение госконтрактов по ремонту учебных заведений в районе.

- По данным следствия, 8 февраля 2019 года около администрации Калининского района начальник контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела образования администрации Калининского района Татьяна Светушкова получила взятку в сумме не менее 7,5 миллионов рублей от генерального директора ООО «Мега Строй Сервис», - сообщили в следственном комитете.

За взятку чиновница решала дела в пользу коммерческих структур, которыми владел подозреваемый, а именно, помогала заключать государственные контракты на ремонт учебных заведений в районе. Также, если ремонт был сделан не качественно, за эти деньги чиновница закрывала глаза на недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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