2020-02-26T15:32:35+03:00
Общество

Ночью в Ленобласти ударит 13-градусный мороз

В Петербурге похолодает до минус 6 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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В ночь на 27 февраля в Ленобласти ударит 13-градусный морозВ ночь на 27 февраля в Ленобласти ударит 13-градусный морозФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Календарная весна уже почти стучится в двери, а зима решила все же хоть немного проявить себя. В ночь на четверг, 27 февраля, в Ленинградской области ударит 13-градусный мороз, а на территории Петербурга похолодает до минус 6 градусов. Любителям спать с открытыми окнами придется укрыться теплым одеялом, чтобы не замерзнуть во сне.

- В ночь на 27 февраля в Ленобласти температура воздуха опустится до минус 3-8 градусов, на севере области до минус 10-13. В Петербурге тоже ожидается морозная ночь – минус 4-6 градусов. Также будет небольшой снег, - предупреждают в МЧС Северной столицы и 47-го региона.

Днем в городе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до ноля, минус 2 градусов. В Ленинградской области – минус 4, плюс 1 градус по Цельсия.

Также синоптики предупреждают о сильном ветре до 6-11 метров в секунду и гололедице на дорогах.

Напомним, что резкой и теплой весны пока что ждать не стоит. Пару недель в городе еще будет стоять по ночам минусовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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