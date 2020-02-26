Ночью в Ленобласти ударит 13-градусный мороз
Календарная весна уже почти стучится в двери, а зима решила все же хоть немного проявить себя. В ночь на четверг, 27 февраля, в Ленинградской области ударит 13-градусный мороз, а на территории Петербурга похолодает до минус 6 градусов. Любителям спать с открытыми окнами придется укрыться теплым одеялом, чтобы не замерзнуть во сне.
- В ночь на 27 февраля в Ленобласти температура воздуха опустится до минус 3-8 градусов, на севере области до минус 10-13. В Петербурге тоже ожидается морозная ночь – минус 4-6 градусов. Также будет небольшой снег, - предупреждают в МЧС Северной столицы и 47-го региона.
Днем в городе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до ноля, минус 2 градусов. В Ленинградской области – минус 4, плюс 1 градус по Цельсия.
Также синоптики предупреждают о сильном ветре до 6-11 метров в секунду и гололедице на дорогах.
Напомним, что резкой и теплой весны пока что ждать не стоит. Пару недель в городе еще будет стоять по ночам минусовая температура.
ИСТОЧНИК KP.RU