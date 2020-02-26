2020-02-26T16:18:25+03:00
Происшествия

После смертельного ДТП в Купчино завели уголовное дело

Вылетевшая на тротуар серебристая «Лада» сбила четверых пешеходов, один из которых позднее умер в больнице
Петр КИБЕР
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Виновнику смертельной аварии в Купчино грозит до пяти лет тюрьмы.Виновнику смертельной аварии в Купчино грозит до пяти лет тюрьмы.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Главное следственное управление ГУ МВД России по Петербургу завело уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей вечером 25 февраля в Купчино. На углу Купчинской улицы и Дунайского проспекта «Лада» столкнулась с «Маздой» и вылетела на тротуар. Здесь она снесла четверых пешеходов.

- У дома 33 по Дунайскому проспекту «Мазда» под управлением 18-летнего мужчины при повороте налево совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении ВАЗ-21093 под управлением 21-летнего водителя, - сообщает пресс-служба петербургского Главка

После этого «девятка» вылетела на тротуар, где сбила пешеходов и врезалась в фонарный столб. По словам очевидцев, самые тяжелые травмы оказались у пенсионера, которого «Лада» прижала к столбу. К сожалению спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице.

У двух школьниц 13 и 14 лет оказались оказались сломаны ноги плюс другие травмы, меньше всех пострадала женщина, которую после оказания помощи отпустили домой.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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