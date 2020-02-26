Ленобласти перевернулся автобус с пассажирами

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:31:04+03:00

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Два человека пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Бокситогорском районе Ленинградской области. ДТП произошло днем 26 февраля на десятом километре местной автодороги «Бокситогорск-Батьково».

- Около 15:30 водитель, управляя автобусом «Вольво», на левом закруглении дороги не справился с управлением, и совершил занос с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что за рулем автобуса находился 50лтений водитель. А в салоне в момент аварии ехали 11 пассажиров. По счастью, серьезных травм удалось избежать. На место ДТП прибывшие медики оказали помощь двум раненным женщинам.

Сейчас выяснением обстоятельств и причин аварии занимаются инспектора дорожной полиции. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с утра синоптики предупреждали о гололеде на дорогах и мокром снеге в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU