Вербовщика террористов, пойманного в Петербурге, посадили в следственный изолятор

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге моментально отправили в СИЗО предполагаемого вербовщика в террористическую группировку. Напомним, утром 26 февраля появилась информация о его задержании. К вечеру стали известны дополнительные подробности. Например, в марте 2018 года в салоне сотовой связи он перевел около 6 тысяч рублей не простому жителю Турции, а злоумышленнику, находящемуся в международном розыске за незаконное изготовление оружия. Но это не все, что известно следствию.

- В период с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года подозреваемый склонял двух лиц к участию в деятельности террористической организации, пользуясь авторитетом в связи с познанием Ислама. Он хотел отправить их на войну в Сирию, - дополняют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сам подсудимый вину ни в какую не признает. На время следствия он просидит в СИЗО. Пока что срок меры пресечения продлится до 19 апреля 2020 года. Если вина подозреваемого мужчины будет доказана, то ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU