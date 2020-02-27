2020-02-27T10:34:02+03:00
Общество

«Юлмарт» может окончательно прекратить работу в Петербурге уже в феврале

Арбитражный суд признал компанию банкротом, а новых инвесторов не нашлось
Петр КИБЕР
Поделиться:
Последний магазин "Юлмарта" закроют уже в феврале. Фото: vk.com/ulmartПоследний магазин "Юлмарта" закроют уже в феврале. Фото: vk.com/ulmart
Изменить размер текста:

Петербургская компания Юлмарт, некогда крупнейший онлайн-продавец электроники в России, может полностью прекратить работу уже на нынешней неделе. Последний пункт выдачи товара, расположенный на Пулковском шоссе, закроют до кона февраля.

- «Юлмарт» намерен завершить распродажу товарных остатков, после чего прекратит свою деятельность, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что проблемы у ранее крупнейшего интернет-ритейлера электроники возникли из-за конфликта акционеров, начавшегося в 2016 году. По его ходу финансовое положение компании ухудшалось и в итоге 18 февраля 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Юлмарт» банкротом. А теперь решено ликвидировать и последнее юридическое лицо - операционную компанию ритейлера ООО «Юплейс».

В руководстве признали, что спасти «Юлмарт» своими силами уже невозможно, а найти инвестора не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реконструкцию двух фортов Кронштадта дали 4,5 миллиарда рублей
Плантацию марихуаны накрыли в Ленинградской области
Мужчина поймал насильника своей дочери на Невском проспекте
Обманутую дольщицу, живущую в строительном вагончике, обманули еще на полмиллиона рублей
Пьяная женщина умерла в день рождения, упав с лестницы в баре Тихвина
«Газель» с газовыми баллонами перевернулась после ДТП на Торжковской улице
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик
В Петербурге представили проект памятника адмиралу Ушакову
Водителя без признаков жизни нашли в машине на перекрестке в Выборгском районе
«Юлмарт» может окончательно прекратить работу в Петербурге уже в феврале
Таксист пытался изнасиловать пьяную пассажирку в Колпино
Из дома служителя храма в Колпино украли золото и серебро
Две тысячи блинов раздадут на Масленицу на Озере Долгом