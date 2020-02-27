«Юлмарт» может окончательно прекратить работу в Петербурге уже в феврале
Петербургская компания Юлмарт, некогда крупнейший онлайн-продавец электроники в России, может полностью прекратить работу уже на нынешней неделе. Последний пункт выдачи товара, расположенный на Пулковском шоссе, закроют до кона февраля.
- «Юлмарт» намерен завершить распродажу товарных остатков, после чего прекратит свою деятельность, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что проблемы у ранее крупнейшего интернет-ритейлера электроники возникли из-за конфликта акционеров, начавшегося в 2016 году. По его ходу финансовое положение компании ухудшалось и в итоге 18 февраля 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Юлмарт» банкротом. А теперь решено ликвидировать и последнее юридическое лицо - операционную компанию ритейлера ООО «Юплейс».
В руководстве признали, что спасти «Юлмарт» своими силами уже невозможно, а найти инвестора не получилось.
ИСТОЧНИК KP.RU