«Юлмарт» может окончательно прекратить работу в Петербурге уже в феврале

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:34:02+03:00

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Петербургская компания Юлмарт, некогда крупнейший онлайн-продавец электроники в России, может полностью прекратить работу уже на нынешней неделе. Последний пункт выдачи товара, расположенный на Пулковском шоссе, закроют до кона февраля.

- «Юлмарт» намерен завершить распродажу товарных остатков, после чего прекратит свою деятельность, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что проблемы у ранее крупнейшего интернет-ритейлера электроники возникли из-за конфликта акционеров, начавшегося в 2016 году. По его ходу финансовое положение компании ухудшалось и в итоге 18 февраля 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Юлмарт» банкротом. А теперь решено ликвидировать и последнее юридическое лицо - операционную компанию ритейлера ООО «Юплейс».

В руководстве признали, что спасти «Юлмарт» своими силами уже невозможно, а найти инвестора не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU