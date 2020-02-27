2020-02-27T16:30:14+03:00
Происшествия

Пропавшего 9-летнего школьника нашли в торговом центре Всеволожского района

Мальчик ушел гулять днем 26 февраля и не вернулся домой
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти нашли 9-летнего мальчика, который ушел гулять и бесследно пропалВ Ленобласти нашли 9-летнего мальчика, который ушел гулять и бесследно пропалФото: СОЦСЕТИ
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В Ленинградской области нашли 9-летнего Владимира (имя изменено, прим.ред.). Мальчик пропал днем в среду, 26 февраля. Около 14 часов он ушел гулять, однако вечером домой так и не вернулся. Родители ребенка в панике обратились в полицию, к поиску подключились волонтеры «Лиза Алерт», которые прочесали деревню Новое Девяткино и ближайшие леса. В итоге ребенок нашелся живой и невредимый.

- В ходе проведения поисковых мероприятий местонахождение ребенка было установлено на территории Торгового комплекса в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Противоправных действий в отношении малолетнего не совершено, - сообщили в следственном комитете 47-го региона.

На данный момент правоохранители продолжают расследование уголовного дела по факту исчезновения школьника. После проведения всего комплекса следственных действий, необходимых для установления причин и условий, способствовавших уходу ребенка из семьи, по уголовному делу будет принято законное и обоснованное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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