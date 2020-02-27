Анну Митянину уволили с должности вице-губернатора Петербурга

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:34:03+03:00

Это связано с ее избранием новым детским омбудсменом города

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Александр Беглов своим распоряжением уволил вице-губернатора Санкт-Петербурга Анну Митянину. Это связано с ее переходом на новую работу городским детским омбудсменом.

- В связи с переходом на выборную должность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина с 26 февраля 2020 года освобождена от должности вице-губернатора, - сообщает пресс-служба Смольного.

С 27 февраля обязанности Митяниной временно будет исполнять вице-губернатор Владимир Кириллов. Теперь в его ведении находятся вопросы социальной и демографической политики, соцзащиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В его ведении будет деятельность комитетов по здравоохранению, социальной политике, а также Управления ветеринарии , Управления по развитию садоводства и огородничества и Управления социального питания Санкт-Петербурга.

Напомним, что 26 февраля депутаты петербургского Заксобрания в ходе голосования из двух туров избрали Анну Митянину новым детским омбудсменом. На этой должности она сменит Светлану Агапитову, отработавшую два пятилетних срока.

ИСТОЧНИК KP.RU