2020-02-27T16:57:54+03:00
Общество

В Петербурге возобновили охоту на нарушителей правил парковки

С 26 февраля специалисты фиксируют нарушения и рассылают водителям
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге с февраля возобновили охоту на нарушителей парковкиВ Петербурге с февраля возобновили охоту на нарушителей парковкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В центре Петербурга снова начали работать специалисты, которые следят за соблюдением правил парковки автомобилей. С 26 февраля в городе появились два специально оборудованных автомобиля с инспекторами, которые проверяют платные парковочные зоны.

- Три пеших контролера ведут фотофиксацию еще с 1 февраля, а с 26 февраля возобновили работу два специально оборудованных автомобиля в Центральном районе. Срок давности по данному нарушению составляет два месяца. Как только будут окончательно приняты поправки в КоАП, недобросовестным автовладельцам начнут приходить штрафы, - пишут «Невские новости» со ссылкой на «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Работа специалистов была приостановлена весной 2019 года. Причиной тому стала сложность урегулирования вопроса с передачей данных о владельцах машин для вынесения штрафных постановлений.

Напомним, что в Петербурге также хотят усилить контроль за автомобилистами, которые паркуют свои транспортные средства на газонах. Сейчас за это полагается штраф: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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