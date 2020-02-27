2020-02-27T19:31:36+03:00
Общество

Гостиницы в Петербурге снизили цены из-за коронавируса

Отелям приходится возвращать деньги за бронь китайским туристам, которые не смогут приехать в Северную столицу
Алина ЧЕМЕРИС
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Гостиницы в Петербурге снизили цены из-за коронавирусаГостиницы в Петербурге снизили цены из-за коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
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«Мекка для китайцев» - так называют одну из гостиниц в Василеостровском районе Петербурга. Как рассказал «Комсомолке» источник, весь отель заточен под проживание туристов из Поднебесной. Однако в этом году их наплыва не предвидится: из-за эпидемии коронавируса граждане Китая в Россию не попадут. Граница закрыта, рейсы отменены.

- Все группы из Китая, которые планировали заселение к нам в этот туристический сезон, в том числе на лето, отменили бронь, - говорит собеседник «Комсомолки». – Деньги им отель вернул. И, как и предполагалось, гостиница снизила стоимость проживания для индивидуальных туристов.

Сейчас одноместный стандартный номер в четырехзвездочном отеле стоит 3000 рублей. Однако еще в начале года, как уверяет наш источник, эта цена была как минимум 4000. Потом вмешался коронавирус. Бронь стали отменять. Простая арифметика: если в гостинице 1200 номеров, и все они пустуют, отел теряет почти 5 миллионов в сутки! И поэтому чтобы вообще не прогореть, хозяева аппартаментов и снижают стоимость аж на четверть.

Как удалось узнать «Комсомолке», примеру этой гостиницы могут последовать и другие в Петербурге. Ранее стало известно, что еще в одном отеле ежедневно отменяют бронь порядка полутора сотен китайских туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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