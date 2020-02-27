2020-02-27T19:45:39+03:00
Происшествия

Директор петербургского театра кукол предстанет перед судом по делу о взятке

Фиктивные договоры на поставку декораций могут обернуться для Александра Калинина реальным сроком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге будут судить директора Большого театра кукол за получение крупной взятки.В Петербурге будут судить директора Большого театра кукол за получение крупной взятки.Фото: Александр УТКИН
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В СК РФ по Петербургу завершили продолжительное расследование уголовного дела в отношении директора Большого театра кукол Александра Калинина. Мужчину обвинили в крупном мошенничестве. По мнению следствия, для некого спектакля он решил заключить с одной из фирм фиктивный договор на поставку декораций и кукол. Стоило все это недешево – около 2,2 млн рублей. Деньги, естественно, обе стороны потратили на свое усмотрение, а никак не на благо театра.

Но и это не все предполагаемые махинации. Следствие считает, что обвиняемые заключили еще один мнимый договор на осуществление синхронного перевода спектаклей, а также письменного перевода документации в рамках международного фестиваля. Здесь фигурирует сумма поменьше, всего 155 тысяч рублей. Однако и эти средства соучастники положили себя в карман.

- Спустя 10 месяцев после ареста Калинина собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подытожили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что директору может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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