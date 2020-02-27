Численность реального населения Петербурга на 32% превышает данные Росстата
Председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко опроверг данные Росстата о численности жителей Северной столицы. Напомним, по мнению службы государственной статистики, в городе на Неве к началу 2020 года находятся 5 миллионов 392 тысячи и 992 человека.
- Но фактически в Петербурге проживает 7,09 млн жителей. Это на 32% превышает данные Росстата. По Ленобласти картинка также значительно отличается. Население Ленобласти 3,2 млн, а Росстат дает меньше, чем 1,9 млн человек. При этом размер маятниковой миграции из области в город оценивается в 440 тысяч человек. Получается, в рабочий день в Петербурге находится около 7,5 млн жителей, - цитирует слова чиновника пресс-служба Международного форума труда.
По информации Смольного, в Петербурге около 4,3 млн человек трудоспособного возраста. Из них 16% работают по гибкому графику или удаленно. Главный сюрприз для исследователей – большое число мигрантов из Украины. Они составляют 17% от всего объема зарубежной рабочей силы в городе. Украинцев опережают только гости из Узбекистана и Беларуси.
ИСТОЧНИК KP.RU