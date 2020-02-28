Убийцу мужчины, найденного с пакетом на голове в заливе Выборга, арестовали

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:28:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области раскрыто преступление по делу о бесследном исчезновении жителя Выборга. Во вторник, 25 февраля, в 20 метрах от Октябрьской улицы поселка Северный в Банном заливе нашли труп мужчины. На голове его был затянут пакет, а к шее привязан мешок с камнями. Утопленником оказался 46-летий человек, который пропал более года назад.

- Данное преступление было совершено в условиях неочевидности и длительное время оставалось нераскрытым в связи с тем, что о местонахождении пропавшего ничего не было известно более одного года. В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей и криминалистов удалось раскрыть преступление и установить лицо, причастное к его совершению. Им оказался 47-летний местный житель, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

По версии следствия, накануне исчезновения, 46-летний мужчина был в гостях у своего знакомого, где они устроили застолье с алкоголем. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин убил своего приятеля ударом ножа в голову, после чего отвез тело погибшего на санях на лед Выборгского залива, привязал к телу мешок с камнями и утопил в проруби.

Ход и результаты расследования уголовного дела были заслушаны в январе 2020 года на заседании аналитической группы по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы. А 27 февраля подозреваемый был заключен под стражу. Свою вину он полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU